Landsretten har frifundet den mand, som en 17-årig pige fra Haslev anmeldte for voldtægt sidste år. Det skriver TV ØST mandag.

I juni 2017 anmeldte Camilla Hylleberg Hansen en voldtægt, hvorefter en mand bliver anholdt i sagen.

Til at begynde med fik den 17-årige pige medhold i sagen, og den tiltalte blev idømt et år og seks måneders ubetinget fængsel i byretten. Han valgte efterfølgende at anke sin dom.

Og nu - mere end et år efter anmeldelsen - har den tiltalte mand fået medhold i sagen. Landsretten har nemlig frifundet ham.

Det efterlader Camilla Hylleberg Hansen med en meget stor skuffelse.

»Det var rigtig, rigtig hårdt. Jeg følte, at der blev sagt det, der skulle siges, og jeg forstår simpelthen ikke, at folk med den samme uddannelse kan være så uenige om, hvad der er sket. Jeg forstår ikke, hvordan systemet kan ændre mening så meget, siger hun til Dagbladet/Sjællandske og uddyber:

»Jeg synes, det er sygt, når politikerne kører på, at man skal bryde tabuet og anmelde voldtægter, og når jeg så står frem, så skal jeg acceptere en frifindelse. Hvis jeg havde vidst, at det ville ende på den her måde, så havde jeg nok ikke meldt det, for det er virkelig hårdt at stå frem med det,« siger hun.

B.T. har været i kontakt med Camilla Hylleberg Hansen, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.