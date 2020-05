Dommere i Københavns Byret har sagt nej til forslag fra forsvarere og anklager om løsning på corona-problem.

11 tiltalte i en stor bandesag skal være varetægtsfængslet i yderligere 14 dage, har Københavns Byret onsdag besluttet.

Sagen er næsten halvvejs, men gik i stå i marts på grund af coronakrisen.

Forsvarerne og anklageren har foreslået ekstraordinært at afvikle en række retsmøder i juli, også i weekender, for at få en afgørelse på skyldsspørgsmålet. Men det har byretten afvist.

I stedet har byretten besluttet at afsætte 26 retsmøder fra januar til april næste år.

Om byrettens planlægning er i orden, skal Østre Landsret nu afgøre. Og mens de involverede venter på det, skal de 11 altså blive i deres celler.

I alt er 14 mænd tiltalt i sagen. Den handler om flere drabsforsøg og om våbenbesiddelse i bandemiljøet. De anklagede tilhører ifølge anklagemyndigheden kredsen omkring Brothas.

Flere af de tiltalte har været varetægtsfængslet siden september 2018. Nævningesagen gik i gang i december sidste år, men coronakrisen har som nævnt ført til aflysning af en stribe retsmøder.

Et oplæg fra anklageren om i løbet af juni og juli at få afgjort spørgsmålet om de tiltaltes skyld er ikke faldet i god jord hos retten.

Forslaget giver ikke mulighed for en rimelig og forsvarlig afvikling, og det giver faktisk heller ikke tilstrækkelig med tid til at afgøre skyldsspørgsmålet inden udgangen af juli, fremgår det af retsbogen.

Tidligere har retten i øvrigt afvist at holde en stribe retsmøder i weekender og i juli. Den holdning blev begrundet med "hensynet til de mange øvrige involverede i sagen og på Domstolsstyrelsens udmelding om, at ferie så vidt muligt skal afvikles i juli."

I dagbladet Politiken kritiserede to af de tiltaltes forsvarere forleden rettens dispositioner.

- Forsvarerne vil gerne ofre noget af deres ferie på at få sagen afviklet. Vi finder tid i juni og juli, og jeg er forbløffet over, hvorfor man så ikke fra domstolens side vil udvise fleksibilitet. I stedet, synes jeg, gør man det hele værre, sagde advokat Michael Juul Eriksen.

