Forsvarer for tiltalt politikommissær forventer, at straffesag må ligge stille i godt et år.

København. Straffesagen mod to politifolk fra Tibetsagen er fredag blevet udsat for anden gang. En dommer i Københavns Byret vil endnu ikke beramme retsmøder i sagen, oplyser en af forsvarerne.

Forklaringen er, at hun vil vente på, hvad Tibetkommissionen kommer frem til. Kommissionen blev i sommer højst usædvanligt genstartet.

De to politiledere er anklaget for at have løjet for en dommer i et retsmøde tilbage i august 2013.

Retsmødet handlede om politiets indsats ved statsbesøget af Kinas præsident året forinden. Ifølge anklagemyndigheden kom de med en falsk forklaring. Begge nægter sig skyldige.

Statsadvokaten i København har ønsket at få fastsat datoer til sagen, men ligesom i juni er ønsket fredag blevet afvist, oplyser forsvareren for den ene af de anklagede.

- Dommeren vil ikke beramme sagen og vil sende den tilbage til statsadvokaten, siger advokat Martin Cumberland.

Det er for tidligt at spå om, hvornår straffesagen kan blive afviklet, lyder det.

- Vi kan nok ikke komme i gang før om et års tid, siger Martin Cumberland.

De to politifolk - vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og politikommissær Henrik Oryé - blev anmeldt for falsk forklaring i efteråret 2015. Tiltalen blev først rejst i maj i år efter en meget omfattende efterforskning.

Tibetkommissionen afleverede sin første beretning i december sidste år. Konklusionen var, at politiet helt bevidst hindrede borgere, der har en kritisk holdning til Kinas politik, i at demonstrere og ytre sig.

Betjente skjulte demonstranter og hev Tibet-flag ud af hænderne på flere personer i forbindelse med besøget af Kinas præsident. Forinden havde PET sagt til politiet, at Hu Jintao ikke ønskede at se tibetanske flag.

I foråret opstod der ny blæst om sagen, og kommissionen er derfor blevet genoplivet.

Det skyldes blandt andet, at Rigspolitiet i forsommeren pludseligt fandt materiale, som kunne have været relevant. Desuden skal kommissionen også se tilbage i tiden og afdække politiets opførsel ved tidligere kinesiske besøg.

Selve de indgreb, som kommissionen fandt klart ulovlige, munder ikke ud i straffesager. Det skyldes forældelse.

/ritzau/