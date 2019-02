En usædvanlig sag om terror og droner ventes i løbet af efteråret at blive udrullet i en københavnsk retssal.

Til august kommer Københavns Byret efter alt at dømme til at lægge lokaler til endnu et kapital i dansk terrorhistorie.

For øjeblikket er seks mænd sigtet for at have bidraget til, at Islamisk Stat (IS) gennem flere år blev forsynet med droner og hobbyfly.

Og selv om anklagemyndigheden endnu ikke har besluttet, om beviserne overhovedet rækker til en retssag, har byretten nu valgt at reservere en lang række dage til sagen.

Det første retsmøde er sat til at finde sted 14. august. Herefter følger yderligere 19 retsdage hen over efteråret. En eventuel dom ventes 7. november, oplyser senioranklager Sidsel Klixbüll.

Blandt de seks sigtede er Basil Hassan. Den 31-årige dansk-libaneser er også mistænkt for at have forsøgt at dræbe islamkritikeren Lars Hedegaard.

Ligesom en anden sigtet i drone-sagen er Hassan internationalt eftersøgt, mens anklagemyndigheden har undladt at anholde en tredje mistænkt.

Dermed er kun tre mænd for øjeblikket fængslet i sagen. Alle de tre er omkring 30 år. En af dem er tidligere underviser på erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. En anden har arbejdet i en cykelbutik.

Men ud over en tilsyneladende helt normal hverdag i Danmark har gruppen dog ifølge anklagemyndigheden altså også været involveret i terror.

Af sigtelsen mod mændene fremgår det, at Basil Hassan allerede i begyndelsen af 2012 begyndte at købe komponenter til hobbyfly og droner.

Remedierne blev angiveligt sendt videre til Islamisk Stat i Syrien og Irak. Her kunne den militante gruppe bruge udstyret til krigshandlinger med det formål at dræbe, destabilisere og skræmme landenes befolkninger.

Fra februar 2013 og frem til efteråret 2017 fik Hassan ifølge sigtelsen de andre mænd til at videreføre foretagendet.

Det har tidligere været fremme, at de sigtede nægter sig skyldige.

/ritzau/