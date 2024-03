Ti år efter at Field's indbragte en afgørelse om en Bilkas lovlighed, er der udsigt til en afgørelse i retten.

Et langstrakt juridisk slagsmål nærmer sig muligvis en foreløbig afslutning.

Det står klart, efter at Københavns Byret har haft sidste retsmøde i en sag, om hvorvidt Bilka i indkøbscenteret Field's på Amager er ulovligt opført.

Field's anlagde sagen mod Planklagenævnet helt tilbage i 2014, og den handler om centerets byggetilladelse. Nævnet har afgjort, at byggetilladelsen ikke overholder lokalplanen.

Tre dommere vurderer sagen i byretten, og de forventer at kunne træffe en afgørelse 29. april.

Det fortæller Jannick Nytoft, som er administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd (DSK).

- Planen var, at der skulle etableres et stormagasin. Der blev efter landsrettens opfattelse ikke etableret et stormagasin, i stedet kom der en Bilka, siger han.

Han henviser til, at Østre Landsret i 2011 afgjorde, at den oprindelige byggetilladelse for et stormagasin i Field's ikke lever op til lokalplanen.

Landsretten vurderede, at man ikke kunne definere Bilka, H & og Magasin i Field's som et stormagasin. Det skal det være efter lokalplanen.

Under sagen i Østre Landsret vurderede en skønsmand, at butikkerne ikke udgjorde et samlet hele. Det gælder hverken i forhold til design, drift eller markedsføring, lød det dengang.

Jannick Nytoft mener også, at der er en forskel på, hvor stor en rolle dagligvarer spiller.

- Dagligvarer spiller i et stormagasin - som eksempelvis Magasin -- en mindre rolle, og et stormagasin er derfor ikke i samme grad ødelæggende for den nære dagligvareforsyning i oplandet, siger han.

Dommen fik Københavns Kommune til at lave en ny byggetilladelse, der skulle lovliggøre Field's. Men DSK klagede over den nye byggetilladelse til Planklagenævnet.

Nævnet afgjorde, at den nye byggetilladelse stadig ikke overholdte lokalplanen. Det fik Field's til at indbringe afgørelsen for retten i 2014.

Det fremgår af en tidslinje over den langstrakte sag, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen udarbejdede til et folketingssvar i marts 2023.

Jannick Nytoft fortæller, at DSK ikke er part i den aktuelle retssag, men at de er såkaldt biintervenient til støtte for Planklagenævnet.

Ifølge Plan- og Landdistriktsstyrelsens tidslinje har Københavns Kommune besluttet, at man ikke foretager sig yderligere for at gøre Bilka lovlig, før sagen er afgjort.

Field's blev åbnet i marts 2004.

/ritzau/