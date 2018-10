Den historiske retssag om opløsningen af banden Loyal to Familia er sat til at begynde 6. februar.

København. Københavns Byret tager 6. februar hul på den historiske sag om, hvorvidt banden Loyal to Familia (LTF) kan forbydes.

Det oplyser advokat Michael Juul Eriksen efter et retsmøde i Københavns Byret mandag, hvor det blev besluttet, at retten skal bruge i alt 37 dage på at behandle sagen.

Den sidste retsdag er planlagt til 30. august næste år, så der er altså tale om en langstrakt affære.

Michael Juul Eriksen, der i sagen er advokat for LTF, har tidligere sagt, at han vurderer, det kommer til at tage "årevis" at føre sagen, da den formentlig skal hele vejen til landets øverste retsinstans, Højesteret.

Og bare i byretten kommer sagen altså til at vare lang tid.

- Sagen er meget omfattende, siger Michael Juul Eriksen mandag.

Han henviser til, at der vil være meget materiale, der skal dokumenteres, og formentlig også en del vidner. Han vil dog ikke komme nærmere ind på, hvilke vidner der er tale om. Det er endnu ikke lagt helt fast.

Allerede 4. september valgte politiet at nedlægge et foreløbigt forbud mod banden.

I praksis betyder det, at det siden den dag ikke har været tilladt at bære eller anvende bandens kendetegn i det offentlige rum eller på anden måde at videreføre gruppens forehavende.

Siden er flere da også blevet sigtet for at bære LTF-kendetegn.

Rigsadvokaten har fire gange tidligere opgivet at få en forening eller en klub forbudt med henvisning til, at den er voldelig eller opfordrer til vold.

Men med LTF har Rigsadvokaten vurderet, at man vil være i stand til at bevise, at gruppen er en forening med et ulovligt formål.

Sagen tager udgangspunkt i Grundlovens paragraf 87, stk. 2.

Den lyder: "Foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom."

