Mandag skal Københavns Byret se på syv personers bøder for at overtræde opholdsforbuddet på Islands Brygge.

For første gang skal Københavns Byret mandag tage stilling til nogle af de bøder, der blev givet for at bryde opholdsforbuddet på Islands Brygge i København i foråret.

Syv personer, der ikke har ønsket at betale deres bøder, skal mandag i retten om bøderne for opholdsforbuddet, der var i området i en lille uge for at mindske spredning af coronavirus.

Bryder man forbuddet, står man som udgangspunkt til en bøde på 2500 kroner.

En af dem, der skal i retten, er 28-årige Laura. Hun fik en bøde sammen med en veninde søndag 26. april omkring klokken 15.30 - dagen efter at forbuddet var trådt i kraft. De havde netop købt kaffe.

- Fordi det var koldt, ville min veninde og jeg egentlig bare lige sætte os over på hjørnet ved havneparken, lukke jakken og lige drikke kaffen, siger hun.

Efter fire-fem minutter kom to betjente og fortalte, at de havde overtrådt opholdsforbuddet, fortæller hun.

- Vi var jo begge lidt i chok, fordi ingen af os var oplyst om det. Og så begynder vi at undersøge lidt, for politimanden refererer til, at det både har været i TV Avisen dagen forinden, og at der er skiltning.

- Det viser sig så, at på den strækning, som vi har krydset, hænger der kun to laminerede A4-skilte, hvor der står "stop" med rødt i midten og "politi" i højre hjørne, siger den 28-årige kvinde.

Men politiets logo var næsten dækket af en strip, forklarer hun. De to veninder kom ikke ind i området fra de sider af zonen, hvor der var større skilte om forbuddet, fortæller hun. Veninden har betalt sin bøde.

Laura fortæller, at hun selvfølgelig betaler bøden, hvis sagen ender der. Hun understreger også, at hun er glad for indsatsen mod coronavirus. Men bødesagen er en principsag for hende, fortæller hun.

Forbuddet på Islands Brygge varede til og med 1. maj. Det indebar, at man måtte gå gennem området, men ikke tage ophold. Politiet fortalte dog, at det var tilladt at stå stille, hvis man for eksempel skulle binde sine snørebånd eller vente på havnebussen.

I retten mandag får de tiltalte i bødesagerne mulighed for at fortælle deres syn på sagen. Desuden vil de betjente, der var til stede på Bryggen, samt en betjent, der var med til at opsætte skiltene, blive afhørt.

- Nogle af de mennesker, som blev sigtet, fortalte til pressen, at de syntes, at skiltningen var utilstrækkelig, siger anklager Elizabeth Fabricius.

Spørgsmål: Er det for eksempel i orden, hvis man siger, at man ikke var bekendt med forbuddet?

- Det vil retten tage stilling til. Så det får vi se. Anklagemyndigheden har vurderet, at sigtelserne holder, siger hun.

/ritzau/