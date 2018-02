Det var angiveligt et opgør i det kriminelle miljø, der fik mænd til at angribe større gruppe ved supermarked.

Aalborg. Mindst otte skud affyret mod en større gruppe personer kan ikke kaldes for drabsforsøg. Heller ikke selv om gruppen efterfølgende blev torpederet med en bil.

Sådan lyder afgørelsen fra Retten i Aalborg, der tirsdag har frifundet to mænd for drabsforsøg.

I stedet kendes mændene skyldige i den mere subsidiære tiltale, der handler om forsætlig fareforvoldelse.

Det skriver Nordjyske.

Det var om aftenen 2. april sidste år, at de to unge indfandt sig på en parkeringsplads ved supermarkedet Kiwi på Saltumvej i Aalborg.

Her stod en stor gruppe mennesker, som de forsøgte at ramme med mindst otte skud, som de affyrede fra eller ved bilen.

Én person på gaden blev ramt i benet, mens fire skud gik gennem facaden til supermarkedet, hvor flere personer opholdt sig.

Herefter kørte de to unge i høj fart direkte ind i menneskemængden og ramte én person, som blev slynget op på bilens forrude, mens andre måtte springe til side for at undgå at blive kørt ned.

Den påkørte person blev såret og fik skader flere steder på kroppen.

Før de to mænd flygtede fra gerningsstedet, skød de endnu en gang mod gruppen af mennesker på parkeringspladsen, men ramte butikken, hedder det i anklageskriftet.

Vicepolitiinspektør Anders Uhrskov fra Nordjyllands Politi har tidligere fortalt, at episoden var en konfrontation i det kriminelle miljø, og at flere biler forlod gerningsstedet efter skyderiet.

Under sagen har begge de tiltalte, der er 23 og 26 år, nægtet sig skyldige.

Dog har den ældste erkendt, at det var ham, der kørte den bil, der ramte en mand i forbindelse med skyderiet.

I retten har han ifølge Nordjyske forklaret, at han blev bange, da skuddene faldt, og at han derfor kørte hurtigt væk fra stedet, hvor han - ifølge ham selv - ved et uheld påkørte personen.

Retten fandt dog, at den 26-årige påkørte personen med vilje, og derfor blev han fundet skyldig i grov vold for dette forhold.

Den 23-årige, som var passager i bilen, blev frifundet, da et flertal i nævningetinget ikke fandt, at han havde hensigt til påkørslen.

Senere tirsdag ventes retten at udmåle straffen til de to.

/ritzau/