Tre dommere siger god for Justitsministeriets vurdering af mand, der var mistænkt i sag om selvmordsbombere.

En turkmensk-irakisk mand på tålt ophold har fortsat kontakt med folk i de islamistiske miljøer og har intet gjort for at rehabilitere sig.

Med den begrundelse siger Københavns Byret onsdag i en usædvanlig retssag, at manden stadig må anses for at være til fare for statens sikkerhed. Der er ikke grund til at ophæve Justitsministeriets afgørelse.

Manden, Amer Ihsan Namik Saeed, har i godt ti år levet på tålt ophold. Det skyldes, at en udvisning ikke har kunnet effektueres.

Myndighederne har udvist ham administrativt, fordi PET har ment, at han i 2006 og i 2007 spillede en helt central rolle i et netværk, som havde sendt op mod 30 selvmordsbombere til Irak.

Baggrunden for mistanken er aldrig blevet til en konkret straffesag mod manden, der er først i 50'erne. Han er altså ikke blevet fundet skyldig af en domstol.

I et tidligere retsmøde har Amer Saeeds advokat sagt, at PET kun har været i stand til at servere "en meget tynd kop te", når det gælder vurderingen af, at Saeed efter de mange år fortsat er farlig.

- Sådan en farevurdering kan ikke være livsvarig. Den må på et eller andet tidspunkt rinde ud, har advokat Gunnar Homann sagt.

/ritzau/