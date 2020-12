34-årig mand fra Göteborg ville købe 83 våben af amerikanske undercover betjente på det mørke internet.

Retten i Horsens godkender tirsdag politiets metoder i en stor sag om international våbenhandel.

En direktør i et sikkerhedsfirma fra Göteborg findes skyldig i at ville købe 83 skydevåben. Tre andre tiltalte er skyldige i at ville aftage 25 våben, mens den sidste af de anklagede skulle modtage 20 våben.

Afgørelsen kommer, mens et stort antal betjente bevogter retsbygningen på Godsbanegade i Horsens.

Sælgerne af de mange våben var i virkeligheden undercover betjente fra amerikansk politi.

Handlerne blev indgået på den mørke side af internettet, som kaldes "Dark Web". Senere blev dansk politi, herunder PET, inddraget, og de brugte agenter for at afsløre modtagere af våben først i Vamdrup og derefter på rasteplads Ejer Bavnehøj ved Skanderborg.

Forsvarerne for de fem tiltalte har sagt, at politiets metoder er ulovlige, og at de tiltalte derfor bør frifindes. De blev af politiet trukket ind i den grove kriminalitet, har det lydt.

De seks nævninger og tre dommere i Horsens fastslår ganske vist i kendelsen, at det indledende arbejde fra den amerikanske politimyndighed Homeland Security Investigations ikke er i overensstemmelse med de danske regler om brug af agenter.

Amerikanerne oprettede et butiksvindue på en markedsplads på "Dark Web". Men det har ikke betydning i forhold til vurderingen af den hovedtiltalte 34-årige mands opførsel, mener retten.

Han, der optrådte under dæknavnet Jim Brandt, fortsatte målrettet med at købe våben, da en første leverance i Vamdrup var mislykkedes. Det viser ifølge retten, at han havde en selvstændig vilje til våbenhandlen.

I forhandlingerne blev han ikke udsat for pres eller på anden måde ansporet til at købe de mange våben, sådan som den 34-åriges forsvarer, Michael Juul Eriksen, har hævdet, fremgår det af afgørelsen.

Retten understreger, at den tiltalte i forvejen var en erfaren bruger af markedspladsens faciliteter, inden han begyndte at forhandle med amerikansk politi, der kaldte sig dels Alexandrea og Matt.

Forsvareren har ment, at alt materiale fra USA skal udgå, fordi agentreglerne er overtrådt. Men retten siger, at svenskeren var så fortrolig med det mørke net, at det ikke er i strid med menneskerettighedernes garanti om en retfærdig rettergang at lade korrespondancen indgå i sagen.

Der er ikke tidligere været sager om så store våbenhandler på nettet. Straffen fastsættes senere tirsdag.

