Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fik i december Folketinget til at vedtage en ændring af retsplejeloven. Hensigten var at sikre anklagemyndigheden succes i sagen om opløsning af Loyal To Familia, har forsvarerne sagt. De har fremført, at lovgiverne dermed blandede sig i en konkret retstvist, hvilket er i strid med Grundloven. (Arkivfoto) Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix