43-årig mand døde efter slagsmål ved Sams Bar på Strøget i København sidste efterår.

København. Københavns Byret frifinder torsdag to mænd for en anklage om at have slået en 43-årig mand ihjel under et opgør foran Sams Bar på Strøget i København.

Den ene dømmes derimod for at have tildelt offeret tre slag med knyttet næve. Dette har udløst en straf på fængsel i seks måneder og betinget udvisning. Den anden frifindes, oplyser anklageren i sagen.

Begge var tiltalt for vold med døden til følge.

- Sagen har i retten udviklet sig anderledes end det grundlag, vi havde, da der blev rejst tiltale, siger senioranklager Anders Larsson om afgørelsen.

For eksempel blev det i anklageskriftet påstået, at mændene med en flaske eller en anden genstand flere gange slog offeret i ansigtet ved tretiden 26. oktober sidste år.

Men i retten har anklageren måttet erkende, at der ikke er bevis for, at der blev brugt en genstand.

Uenighed i forbindelse med handel med narko har været en af politiets teorier om, hvorfor offeret blev slået.

Således måtte betjente fjerne fire kugler med kokain i munden på offeret, da de forsøgte at give ham førstehjælp, fortalte anklageren ved det første retsmøde, har eb.dk tidligere rapporteret.

Den 43-årige mand afgik ved døden cirka ti timer efter, at han var blevet fundet liggende blødende på Strøget.

Den 40-årige mand, der er fundet skyldig i såkaldt almindelig vold, har modtaget byrettens dom.

/ritzau/