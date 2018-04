Ifølge Retten på Frederiksberg var det nødværge, da et bandemedlem i 2016 skød mod nogle andre bandemedlemmer.

København. Et 31-årigt bandemedlem fra gruppen Gremium er onsdag i Østre Landsret blevet idømt en straf på ti års fængsel for en skudveksling mod medlemmer af gruppen Black Jackets.

Ved skyderiet blev den 23-årige Omid Mawlod ramt i hovedet af skud og dræbt.

Den drabelige skudveksling fandt sted på Peter Bangs Vej på Frederiksberg i 2016, og den nu 31-årige Valentino Vincent blev tiltalt for drab og drabsforsøg ved skud og påkørsel.

Da sagen blev behandlet i Retten på Frederiksberg sidste sommer, blev han frifundet for denne tiltale, da retten fandt, at han handlede i nødværge.

Han blev derfor af et enigt nævningeting hverken dømt for drab eller drabsforsøg.

I byretten slap han med fire års fængsel for nogle andre sager, der handlede om blandt andet ulovlig våbenbesiddelse og blufærdighedskrænkelse.

Anklagemyndigheden har anket frifindelsen til landsretten for at få ham idømt en fængselsstraf for drabsforsøg. Og den vurdering har landsretten været enig i.

På Peter Bangs Vej skød folk fra Gremium og Black Jackets mod hinanden fra hver deres bil.

Efter skudvekslingen blev nogle af bandefolkene forsøgt kørt ned, da de ville flygte fra stedet.

Nogle uger inden denne episode var medlemmer af Black Jacket blevet krænket af Valentino Vincent.

I en baggård på Østerbro blev de tvunget til at tage tøjet af, hvorpå de blev filmet nøgne i en kælder, inden gerningsmænd stak af med deres bil, som blev stukket i brand samme nat på Amager Strandvej.

Vincent erkendte i byretten at stå bag krænkelserne og accepterede dengang sin straf på fire års fængsel.

I sagen er et medlem af Black Jackets blev dømt for fire drabsforsøg, mens en 23-årig også har været sigtet i sagen. Han er imidlertid flygtet til udlandet og er derfor ikke blevet dømt.

/ritzau/