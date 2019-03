Københavns Byret afviser, at to hjemløse havde etableret en lejr, da de lå og sov på Strøget.

Der var ikke tale om en utryghedsskabende lejr, da en hjemløs far og hans søn lå og sov på Strøget i København.

Det slog Københavns Byret fast onsdag, da den frikendte de to mænd, der er rumænske statsborgere.

Mændenes forsvarer, Asser Lyngs Gregersen, er ikke overraskende glad for frifindelsen.

- Det er en vigtig og principiel afgørelse, og det er første gang, at der er sket frifindelse i en sådan sag, siger han.

Mændene blev en morgen klokken 05.20 kontaktet af politiet, da de lå og sov på Frederiksberggade, som er en del af Strøget. De indrømmede, at de havde ligget og sovet et par timer flere dage i træk.

- I andre sager har retten sagt, at man så kan dømmes for de perioder, der ligger forud, men det afviser den i denne sag. Desuden var omfanget af deres ejendele ikke stort nok til, at man kunne tale om en lejr, fortæller Asser Lyngs Gregersen.

Siden foråret 2017 har det været strafbart at skabe lejre, som kan give utryghed. Det står i ordensbekendtgørelsen, og Københavns Politi har meget ivrigt brugt bestemmelsen.

389 personer er blevet sigtet, fortalte politiet sidste sommer. Godt 300 af disse er fra Rumænien. Seks har dansk nationalitet.

I en anden sag blev en rumænsk mand i Københavns Byret dømt for at have etableret en lejr på Købmagergade, selv om han lå og sov alene. Den sag er anket til Østre Landsret.

Asser Lyngs Gregersen forventer, at det også vil ske med sagen mod den rumænske far og søn.

- Det er en vigtig principiel afgørelse i forhold til retspraksis, og området har stor politisk bevågenhed, så jeg vil tro, at anklagemyndigheden vil have sagen for landsretten, siger advokaten.

