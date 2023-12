Retten i Glostrup har torsdag fundet nye datoer til at afslutte sag om drab på den 32-årige Louise Borglit.

Retssagen mod den 30-årige mand, som er tiltalt for at have dræbt Louise Borglit i 2016, vil have været ti måneder undervejs, inden retten formentlig kan afsige dom.

Ifølge Ekstra Bladet har Retten i Glostrup afsat nye datoer til at afslutte sagen i marts 2024.

Onsdag udsatte retten de sidste retsmøder i sagen, fordi et spørgsmål om, hvorvidt hemmelige optagelser kan bruges som bevis, skal forbi Højesteret.

32-årige Louise Borglit var gravid, da hun blev dræbt med adskillige knivstik i november 2016 i Elverparken i Herlev.

Længe lignede det, at politiet stod uden en gerningsmand, indtil en mand blev sigtet for drabet i 2022.

Her kom det også frem, at politiet havde indsat en infiltrator fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), som gik under navnet "Frank", i fængslet, imens den mistænkte afsonede en anden dom.

Retssagen, som begyndte i maj i år, er blevet afbrudt tidligere, fordi først Retten i Glostrup og siden Østre Landsret skulle vurdere, om optagelserne kunne bruges som bevis.

Ifølge mandens forsvarsadvokat har optagelserne karakter af en ulovlig politiafhøring.

Retten i Glostrup nåede frem til, at de fleste af optagelserne kunne bruges i sagen, men ikke alle. Siden besluttede Østre Landsret at tillade alle optagelser.

Den afgørelse indbragte forsvarsadvokaten for Procesbevillingsnævnet, som er en instans, der tager stilling til, om sager skal behandles i Højesteret.

Ud over at finde nye datoer i kalenderen skulle retten også beslutte, om den tiltalte skal forblive varetægtsfængslet.

Ifølge Ekstra Bladet var retten enig med anklageren i, at han skulle sidde varetægtsfængslet ind til byrettens dom.

/ritzau/