Betaling efter handel med aktier i Parken Sport & Entertainment er blevet endevendt af byretten i Lyngby.

Skattemyndighederne fik ikke den rigtige historie fra forretningsmanden Flemming Østergaard og hans selskab om baggrunden for indtægter på i alt 5,4 millioner kroner i 2006.

Det har Retten i Lyngby for nylig slået fast i en dom, som støtter Skatteministeriet.

Don Ø, som forretningsmanden også kendes som, og selskabet har sagt, at pengene faldt som et led i en handel med aktier i Parken Sport & Entertainment A/S.

Imidlertid mener såvel skattemyndighederne som retten, at pengene reelt var honorar for aktiehandlen - og derfor skal beskattes.

Beløbet fordeler sig med 708.000 kroner til Flemming Østergaard personligt og 4,7 millioner til Flemming Østergaard Management A/S.

Aktiehandlen var betydelig. Parken Sport & Entertainment gav 1. marts 2006 besked til fondsbørsen og offentligheden om, at SH Finans A/S havde købt aktier til en samlet kursværdi på 61,2 millioner kroner.

Kort efter betalte SH Finans 55,8 millioner kroner til Flemming Østergaard Management A/S for aktierne.

Først mere end syv måneder senere blev yderligere 5,4 millioner kroner betalt. Og det er netop karakteren af det sidstnævnte beløb, som skattesagen har drejet sig om.

Var det også betaling for aktier? Eller var det derimod honorarer?

Den kendte forretningsmand har hævdet, at der blot var tale om, at betalingen for aktierne faldt i to rater. De 5,4 millioner kroner er da også bogført som en del af salgssummen.

Men i dommen lægger retten vægt på den tidsmæssige afstand. Et brev underskrevet af Flemming Østergaard selv har også betydning. Heri kan man nemlig læse, at de 5,4 millioner blandt andet var forudbetaling af bestyrelseshonorar til Østergaard.

Skatteministeriet har ifølge dommen "løftet bevisbyrden for, at beløbet på 5,442.840 kr. kun i formen udgjorde en betaling for aktier, medens det i realiteten havde karakter af betaling og forudbetaling af honorarer."

Det personlige honorar udgjorde 708.000 kroner. Resten var vederlag til Østergaards selskab for "de af Flemming Østergaard foretagne aktiehandler for SH Finans A/S", lyder det i dommen.

Østergaard var nemlig en periode bestyrelsesformand i SH Finans A/S, som var ejet af finansmanden Steen Larsen.

At skattemyndighederne ikke fik korrekt besked, må tilregnes Flemming Østergaard og hans selskab som "i hvert fald groft uagtsomt", skriver retten.

Derfor var det i orden, at myndighederne ændrede i skatteansættelsen, selv om en tidsfrist for længst var overskredet.

Først sent - nemlig i 2013 - fik skattemyndighederne hos Bagmandspolitiet fat i papirer om aftalegrundlaget i aktiehandlen. Og derfor accepteres overskridelsen af fristen, fastslår retten.

Under et retsmøde har Flemming Østergaard sagt, at hans arbejde som formand i SH Finans A/S var beskedent.

Dommen ankes til landsretten, oplyser Østergaard.

