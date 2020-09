Kunde tabte mange penge, da rådgiver i strid med loven handlede med hans værdipapirer.

Et firma, der rådgiver om investeringer, er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner. Samtidig er dets direktør straffet med betinget fængsel i syv dage og en bøde på 10.000 kroner.

Dommen er afsagt torsdag af Københavns Byret i en sag, som Bagmandspolitiet har rejst mod Momentum Markets Aps. og direktør Domenick Beskos.

Sagen bygger på en anmeldelse fra Finanstilsynet i 2017. Tilsynet mente, at Momentum Markets havde foretaget porteføljepleje af en kundes værdipapirer uden at have tilladelse. Firmaet må kun rådgive om investeringer.

Domenick Beskos er tidligere af dagbladet Børsen blevet betegnet som en af landets mest kendte aktierådgivere.

Det var relationen til en enkelt kunde, som førte til sagen i byretten. Kunden havde i programmet "Aktionærklubben" på Radio 24syv hørt Beskos, og derefter blev kontakten etableret.

Efter en række tab på en oprindelig formue på tre millioner kroner var kunden i efteråret 2016 blevet frustreret. Samtidig var der krise i hans familie.

Da formuen var nede på cirka 800.000 kroner, begyndte Domenick Beskos at handle værdipapirer for kunden, der var taget til Thailand, og det stod på i tre måneders tid. Til sidst stod der 1435 kroner på kontoen.

I retten har Beskos nægtet at have overtrådt loven. Han har sagt, at arrangementet var helt privat, og at handlerne ikke skete i regi af firmaet Momemtum Markets.

- Det var en vennetjeneste. Han talte virkelig godt for sin sag og brugte emotionelle begrundelser. Han var svær at afvise, har Domenick Beskos forklaret.

/ritzau/