En 24-årig mand er skyldig i vold med døden til følge ved at stikke en 23-årig mand i Birkerød med en kniv.

Det var ikke tale om nødværge, da en nu 24-årig mand stak en 23-årig mand med en kniv, så han døde i december sidste år.

Det mener Retten i Lyngby, der idømmer den 24-årige mand fem et halvt års fængsel for vold med døden til følge.

Knivstikkeriet fandt sted på Bistrupvej i Birkerød 12. december omkring klokken 19.30. Den 23-årige blev tildelt et knivstik i venstre side af maven og døde senere samme aften.

Den 24-årige har i sagen erkendt at have stukket den anden med en kniv, men fortalt, at der var tale om nødværge. Det mener retten dog ikke, at der var tale om.

Dog har retten med hensyn til straffen lagt vægt på, at den 23-årige mand havde været udfarende og konfronteret den 24-årige på en sådan måde, at der forelå formildende omstændigheder.

Samtidig er der i dommen også lagt vægt på forholdets karakter og grovhed.

Sagen blev afgjort af en dommer og to domsmænd, og de var enige om dommen til den 24-årige mand.

Den dømte har anket dommen.

Den 24-årige mand har været beskyttet af et navneforbud i sagen, hvilket ifølge retten er blevet udstrakt.

/ritzau/