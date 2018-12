På grund af EU-regler kan anklagemyndigheden ikke føre straffesag mod Ekstra Bladet om annoncer for spil.

Københavns Byret har torsdag afvist en sag mod avisen Ekstra Bladet om ulovlige annoncer for spil.

I sagen havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om bøde og krævet et større millionbeløb konfiskeret. Men på grund af en dom fra EU-Domstolen bliver sagen ikke til noget.

Stridens kerne er en lovændring tilbage i 2003. Her blev det forbudt herhjemme at reklamere for spil, som ikke havde bevilling.

Sådan et forbud skal indberettes til EU - ellers gælder det ikke. Og det havde Danmark ikke gjort.

JP/Politikens Hus, som udgiver Ekstra Bladet, havde på den baggrund påstået frifindelse.

Men i Københavns Byret vurderede man tilbage i 2015, at man var nødt til at få sagen vurderet hos EU-Domstolen i Luxembourg. Den kom i december i fjor med en udtalelse i sagen.

Hos bladhuset læste man udtalelsen som et vink med en vognstang til anklagemyndigheden om at lade sagen falde bort. Men anklagemyndigheden lod sagen fortsætte.

/ritzau/