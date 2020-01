Forsvarere ønskede 20 vidner afhørt i sag om hvidvask for 166 millioner, men byretten gav kun lov til et.

En stort anlagt sag om hvidvask af 166 millioner kroner kan sagtens blive afgjort uden afhøring af en lang række vidner.

Det er konklusionen i en kendelse, som Retten på Frederiksberg har truffet fredag. Her er en litauisk direktør, hendes søn og en bogholder sat under tiltale.

Forsvarerne mente, at det var nødvendigt at få afhørt i alt 20 vidner.

Men kun én person på ønskesedlen skal afhøres, har retten bestemt. Han bor i Letland og er ejer af et af de fire selskaber, som ifølge Bagmandspolitiet har været brugt til at gøre penge fra strafbare lovovertrædelser hvide.

En af forsvarerne virker i fredagens retsmøde overrasket over nej'et fra dommerpodiet.

- Ved at træffe afgørelse om afskæring af vidneførsel afskæres forsvaret helt muligheden for at føre bevis om baggrunden for transaktionerne, siger advokat Kristian Braad.

Et af de afgørende spørgsmål i sagen er nemlig, om transaktionerne byggede på fiktive handler, eller om der faktisk var realiteter bag.

Samtlige 20 personer, som forsvarerne ønskede at stille spørgsmål, er nævnt i efterforskningen.

Manden i Letland har anklagerne fra Bagmandspolitiet i øvrigt omtalt som en mulig bagmand. Men den betegnelse bryder forsvareren for tre af selskaberne sig ikke om.

- Det vil jeg gerne have mig frabedt fremover. Jeg mener, at han er en legitim forretningsmand, siger advokat Stefan Reinel.

Sagen blev indledt torsdag med et større juridisk slagsmål. I den forbindelse erkendte den ene anklager, at Bagmandspolitiet har begrænset efterforskningen.

- Vi mener ikke, at de tre tiltalte er de store bagmænd i sagen, sagde Rasmus Maar Hansen.

- Det er sikkert heller ikke dem, der har haft det store udbytte, men vi mener, de kan straffes uanset andres handlinger, sagde han.

De tiltalte blev sammenlignet med kurerer i en narkosag. Afsendere og modtagere stilles ikke til ansvar.

I øvrigt har retten fredag afvist forsvarernes ønske om at udsætte sagen. Kravet blev rejst, fordi de ikke har haft tid til at gennemgå mange timers aflytning med deres klienter. Desuden ønsker de kontoudtog og vil ikke nøjes med analyser fra Bagmandspolitiets specialister.

På et enkelt andet punkt er der dog en imødekommelse af forsvarernes ønsker. De må hyre en revisor til at gennemgå materialet.

