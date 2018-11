Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal kræves fængslet for snyd med moms for flere hundredtusinder kroner.

Den konservative politiker Kenneth Birkholm fra byrådet i Rudersdal er blevet tiltalt for momssvindel af særligt grov karakter.

Det skriver BT, som har fået aktindsigt i et anklageskrift mod politikeren fra anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.

Lokalpolitikeren har ifølge tiltalen begået momssvindel for i alt 651.190 kroner. Svindlen skal være begået fra 13. december 2011 til 2. juli 2013.

I den periode fortsatte Kenneth Birkholm, der var direktør og enepartshaver i en virksomhed, driften af sit anpartsselskab, efter at Skat havde afvist at momsregistrere virksomheden.

Ifølge anklagemyndighedens opfattelse skete det med det formål at undgå at betale moms til statskassen.

Desuden fremgår det af anklageskriftet, at lokalpolitikeren i samme periode udstedte fakturaer med moms, selv om anpartsselskabet var blevet nægtet momsregistrering.

Det er muligt for Skat at afvise at momsregistrere en virksomhed, hvis Skat ikke mener, at der kan stilles den fornødne sikkerhed for momsbeløbene.

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi kræver Kenneth Birkholm straffet med fængsel, hvis han kendes skyldig i sagen.

Desuden nedlægger anklagemyndigheden påstand om, at politikeren betaler en tillægsbøde, der svarer til det unddragne beløb.

50-årige Kenneth Birkholm har været medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune for De Konservative siden januar 2014.

Han er kommunens anden viceborgmester og er medlem af økonomiudvalget og formand for social- og sundhedsudvalget.

- Jeg skal først have møde med min advokat i næste uge, men som udgangspunkt føler jeg ikke, at jeg er skyldig, siger han til BT.

- Hvis jeg ender med at blive fundet skyldig og modtager en frihedsstraf, så vil jeg trække mig fra kommunalbestyrelsen lige med det samme.

Efter planen skal sagen mod Kenneth Birkholm behandles som en domsmandssag ved Retten i Lyngby 22. november.

/ritzau/