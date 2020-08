Knud Ahrnkiel, tidligere DF'er, er idømt 60 dages betinget for et opslag på Facebook. Han anker dommen.

Det koster Knud Ahrnkiel 60 dages betinget fængsel, at han i september 2018 opfordrede til en forbrydelse i et facebookopslag.

Dommen mod politikeren, der er medlem af byrådet i Kerteminde, faldt mandag i Retten i Odense.

Det var en artikel hos TV Syd om et overfald i Kolding, som fik politikeren til tasterne. I artiklen fremgik det, at en gruppe unge mænd på 10-12 personer med mellemøstligt udseende skulle stå bag overfaldet.

- Fantastisk med den kulturberigelse, men hvor er vores friske ungdom henne, bør I ikke finde sammen, bevæbne jer, og sammen en gang for alle fjerne den ondskab, husk med ondt skal ondt fordrives, lød det i politikerens opslag.

Opslaget fjernede han efterfølgende.

- Det blev fjernet kort tid efter, siger anklager Daniel Dokkedahl.

Knud Ahrnkiel har anket dommen til landsretten, og han oplyser, at han ikke vil kommentere dommen, da al kommunikation om sagen kører gennem hans advokat.

Da Knud Ahrnkiel skrev opslaget, var han medlem af Dansk Folkeparti. Men kort efter opslaget, meldte han sig ud af partiet. Det skete ifølge TV2 Fyn, efter at han blev sat på plads af partisekretær Poul Lindholm.

Anklageren fortæller, at politikeren i retten har erkendt at have skrevet opslaget.

- Men har nægtet, at det var en strafbar handling. Han mener, at hans ord er taget ud af en kontekst, og det er en politisk hetz mod ham fra folk fra den anden politiske fløj, siger Daniel Dokkedahl.

/ritzau/