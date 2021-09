Brandvæsenet rykkede tidligere på formiddagen ud til en brand i det centrale Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab.

Indsatsleder Jakob Schmidt forklarer over for B.T., at branden formentlig opstod som følge af et uheld med en cigaret, der blev tabt i noget tøj.

Beboeren forsøgte efterfølgende at slukke branden, hvilket ikke lykkedes.

Som følge af branden fik naboer i opgangen fært af lugten. Hurtigt fik man tømt opgangen for personer og alarmeret brandvæsenet.

I alt var beboere i fire lejligheder hjemme, da branden opstod.

Brandvæsenet har siden fået bugt med ilden, og beboerne kan igen vende retur.

»Det lugter lidt i området, men det vil forsvinde i løbet af nogle timer,« siger Jakob Schmidt.

Beboeren, i hvis lejlighed branden opstod, er blevet tilset af en ambulance på grund af gener med røg, men er frigivet igen, lyder det afsluttende fra Jakob Smith.

Branden opstod på Hadsundvej 65, alarmeringen kom klokken 11.32.

Brandvæsenet har forladt adressen.