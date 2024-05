En høj bygning i Vejen brød lørdag i brand. Knap en time tog det at få situationen under kontrol.

Der udbrød lørdag formiddag brand i en beboelsesejendom på otte etager i Vestergade i det centrale Vejen.

Trekantområdets Brandvæsen meldte i første omgang ud på det sociale medie X, at branden ikke var under kontrol.

Klokken 10.36 var meldingen imidlertid mere positiv:

- Vi har nu situationen under kontrol, men vil være på adressen et godt stykke tid endnu, skrev brandvæsnet på X.

Det fremgår af Beredskabsstyrelsens onlineoversigt over indgåede alarmmeldinger, at meldingen om brand kom lørdag formiddag klokken 09.42, så der skulle altså gå knap en time, før situationen kom under kontrol.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på X, at der er foretaget afspærring af et område omkring bygningen.

Politiet oplyser desuden, at alle beboere i bygningen er blevet evakueret i god behold.

Trekantområdets Brandvæsen har på X delt et billede af den brændende bygning. Her ses det, hvordan en tyk sort røgfane stiger op fra bygningens top og rejser sig mod den delvist overskyede majhimmel i den sydjyske stationsby.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi skulle der være tale om en brand i bygningens tagkonstruktion.

Hvordan branden er opstået, er endnu ikke oplyst.

Trekantsområdets Brandvæsen oplyste lørdag klokken 11.30, at branden nu er slukket. Brandfolkene bliver på stedet for at foretage efterslukning, ligesom der skal tages diverse forholdsregler for at minimere skaderne i de underliggende lejligheder.

/ritzau/