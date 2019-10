En industribygning på Thorsmindevej i Børkop står i flammer. Borgere opfordres til at undgå røgfanen og give plads til udrykningskøretøjerne.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Ifølge B.T.s medarbejder kan en kulsort røgfane ses, og den kan ses i Haderslev, der ligger 50 kilometer væk.

Ved du noget om branden, eller har du billeder eller video af den? Så hører B.T. meget gerne fra dig. Skriv til os på lcpe@bt.dk

Han tilføjer, at der er blevet tilkaldt assistance fra flere stationer. Blandt andet fra Varmdrup Station.

Ifølge Fredericia Avisen kan røgen ses over hele Fredericia. Flere brandbiler er på stedet sammen med politi og indsatsleder.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi fortæller, at man endnu ikke har kontrol over branden.

»Vi arbejder stadig på at få branden under kontrol, da den stadig udvikler sig, men der er ingen form for panik ,« udtaler han til B.T.

På nuværende tidspunkt er der i meget stor brand i gang i Børkop.

Ifølgen vagtchefen, så stiger røgen fra branden opad, og den er som udgangspunkt ikke til fare for beboerne i området.

På deres Twitter opfordrer Sydøstjyllands Politi folk til at give god plads til slukningsarbejdet.

Sydøstjyllands Politi ved ikke, hvornår de får kontrol over branden.

Opdateres...