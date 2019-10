En industribygning i Børkop står i flammer. Borgere opfordres til at undgå røgfanen og give plads til udrykningskøretøjerne.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Ifølge B.T.s medarbejder kan en kulsort røgfane ses 13 kilometer væk.

Han tilføjer, at der er blevet tilkaldt assistance fra flere stationer. Blandt fra Varmdrup, hvor han befinder sig lige nu.

Branden i Børkop er stadig under udvikling og der opfordres til at give god plads for slukningsarbejdet og undgår røgfanen. #politidk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) October 1, 2019

Ifølge Fredericia Avisen kan røgen ses over hele Fredericia. Flere brandbiler er på stedet sammen med politi og indsatsleder.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi fortæller, at man endnu ikke har kontrol over branden.

»Vi arbejder stadig på at få branden under kontrol, da den stadig udvikler sig, men der er stadig ingen form for panik ,« udtaler han til B.T.

På deres Twitter opfordrer Sydøstjyllands Politi folk til at give god plads til slukningsarbejdet.

Opdateres...