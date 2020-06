Østjyllands Politi og brandvæsen er rykket ud til en bygning på Mejlbyvej i Hjortshøj, som er i brand.

Vejen er spærret, mens brandvæsenet arbejder. Der er ikke oplysninger om mennesker eller dyr i bygningen.

Østjyllands Politi anmoder forbipasserende om at respektere afspærringen.

Ilden har ifølge politiet godt fat i tagkonstruktionen, hvilket giver en del røg.

Borgere i området anbefales at lukke for ventilationen, døre og vinduer.

Klokken 15:50 oplyser vagtchefen hos Østjyllands Politi, at brandvæsnet er i gang med at håndtere en kontrolleret nedbrænding, da ilden er for kompliceret bare at slukke.

Der ender med at være tale om en total udbrænding af huset.

Politiet er færdige på stedet, men brandvæsnet opererer stadig ved ejendommen.

Røgudviklingen er langt fra den samme som tidligere, men mærker man røgen, så anbefaler vagtchefen fortsat, at man holder døre og vinduer lukket.