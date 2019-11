Lørdag morgen er politiet til stede ved en brand i Lyngby.

Branden er brudt på Gasværksvej i Lyngby.

Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at de har afspærret Toftebæksvej i begge retninger for at give plads til udlægning af slanger, der ligger på tværs af kørebanen.

Til B.T. oplyser politiet, at det er en treetagers bygning, der er i brand.

De ved på nuværende tidspunkt ikke, om der befandt sig nogen inde i bygningen, da branden brød ud.

»Vi har endnu ikke været inde og kigge,« siger Flemming Hansen, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Brandårsagen kendes endnu ikke. Ydermere kan politiet endnu ikke oplyse noget om tidshorisonten for slukningsarbejdet.

Opdateres...