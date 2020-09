En voldsom brand brød i de tidlige morgentimer mandag ud i en bygning på Lyngvej ved den nordvestsjællandske by Vig.

»Det er en bygning, der er brændt helt ned. Der har været op til 10-15 meter høje flammer op i luften,« fortæller Midt- og Vestsjællands Politis kommunikationsmedarbejder Maria Sander Hansen.

Politiet fik meldingen om branden klokken 05:43.

I begyndelsen forlød det, at der var fare for, at branden ville kunne sprede sig til nogle nabohaver, men det fik brandvæsnet sat en stopper for.

»Indsatslederen fra brandvæsnet er derude, og de sørger for, at der sker en kontrolleret nedbrænding, og at den ikke spreder sig,« fortæller Maria Sander Hansen.

Ingen mennesker har været i fare i forbindelse med branden.

Årsagen til branden kendes på nuværende tidspunkt ikke.

B.T. følger sagen.