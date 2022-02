Alle dårlige gange tre.

Det kræver en omskrivning af det klassiske ordsprog at beskrive en 22-årig mands tirsdag aften.

Ulykken var imidlertid selvforskyldt.

Det hele startede, da den 22-årige blev standset på Stubbekøbingvej i Nørre-Alslev tirsdag aften klokken 20.55.

Det viste sig, at han var påvirket af kokain og kørte med stjålne nummerplader.

Han fik også konfiskeret bilen – men af en helt tredje årsag.

Den 22-årige har tidligere fået frakendt kørekortet, og idet det var tredje gang, manden blev standset i bil siden, beslaglagde politiet bilen med henblik på konfiskation. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

I Sorø og i Nakskov blev bilister stoppet med narko i blodet i løbet af tirsdagen.

Også her kastede det adskillige sigtelser af sig.

I Sorø viste en narkometertest, at en 23-årig mand – som var blevet standset klokken 16.58 for at overhale hen over fuldt optrukken midterlinje – havde kørt under påvirkning af både kokain og cannabis.

»Manden havde desuden en mindre mængde kokain i en pose. Han havde ikke noget kørekort, og så havde han en stor kniv liggende på bagsædet,« skriver politikredsen i døgnrapporten og tilføjer, at den 23-årige erkendte alle sigtelser.

På Løjtoftevej i Nakskov fandt politiet en digitalvægt, pølsemandsposer, et snifferør og 35 gram amfetamin i en bil, hvor føreren både var narkotikapåvirket og kørte uden kørekort.

Han blev derfor sigtet for både narkosalg og overtrædelse af knivloven – udover sigtelserne for kørsel i narkotikapåvirket tilstand og at køre uden gyldigt førerbevis.