Nedenfor de nyopførte, arkitekttegnede bygninger ligger lystbådene i hobetal og giver i sommersolen mindelser om en marina på den franske sydkyst.

Men det eksklusive miljø ved Aarhus Ø lader til at have en slagside. Stedet er så eftertragtet, at også uønskede gæster hyppigt besøger det offentlige område. Og det mærker både beboerne i lejlighederne med havudsigt samt bådejerne.

Hyppig ballade med ræs, narkosalg og høj musik i den nye bydel bliver jævnligt beskrevet i lokalmedierne Århus Stiftstidende og TV 2 Østjylland, og nu ser fænomenet, der har ramt velhaverkvarteret, ud til også at inkludere de æstetiske lystbåde, der fredsommeligt bidrager til områdets samlede liebhaveri.

»Det er blevet meget mere intenst,« siger formand for Aarhus Sejlklub Jørgen Ringgaard om den tilsyneladende tiltagende kriminalitet.

Problemerne har bredt sig til havnen. Vis mere Problemerne har bredt sig til havnen.

Han fortæller, at ejerne af bådene plages af besøg fra personer, der intet har at gøre på deres private ejendom.

Jørgen Ringgaard kender ikke det fulde omfang. Men han siger, at han har fået 'ti konkrete henvendelser om hærværk og indbrud inden for de sidste to uger'.

Senest var den gal onsdag aften:

»Et af vores medlemmer kom til mig i formiddags (torsdag, red.) og fortalte, at de har haft en gummibåd lænket på deres båd. Den er blevet klippet af omkring klokken 23 onsdag aften, og så har folk drønet rundt i den i havnen. Den blev fundet på en mole her til morgen,« siger han.



Henter kort...

Hasarderet kørsel og bilfester er igen i år blevet en plage for lokale på Aarhus Ø.

Så snart det bliver godt vejr, møder ukendte bilister op i deres hurtige køretøjer til gene for mange.

Tip os Hvis du har oplevet problemer med muskelbiler og hensynløs kørsel, eller har du billeder og video af en sådan hændelse, så skriv gerne til os. Send mail til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

Især parkeringspladsen ved Aarhus Lystbådehavn for enden af Dagmar Petersens Gade, der løber parallelt med kysten på halvøens vestlige side, er blevet centrum for uroen.

Det var igen tilfældet mandag klokken 22.40. Her fik en patrulje øje på en bil, der lavede ‘donuts’ - dækafbrænding - for enden af boulevarden. Den 21-årige mand bag rattet blev sigtet for unødvendig og forstyrrende kørsel.

Men problemet har altså bredt sig til selve havnen, hvor et vagtværn nu er blevet opgraderet.

»Det er blevet meget mere intenst,« siger formand for Aarhus Sejlklub Jørgen Ringgaard om den tilsyneladende tiltagende kriminalitet. Vis mere »Det er blevet meget mere intenst,« siger formand for Aarhus Sejlklub Jørgen Ringgaard om den tilsyneladende tiltagende kriminalitet.

Politiinspektør hos Østjyllands Politi Martin Løye fortæller, at politiet er klar over hændelserne.

»Det er et dagligt opmærksomhedspunkt for os. Det er noget, vi er opmærksomme på, og derfor har vi færdselspoliti og civilpoliti til at være i området,« siger han.

Han gør samtidig opmærksom på, at der er tale om et offentligt område, så ordensmagten kan ikke styre, hvem der kører ind på Aarhus Ø.

»Der skal være plads til alle, men vi sørger selvfølgelig for, at det ikke tager overhånd. Vi har ikke nogen holdning til, om det er den ene eller anden type bil, der kører ind i området,« siger Martin Løye.

Nyetablerede vejbump skal dæmpe farten, og derfor er høje hastigheder ikke et lige så stort problem nu, som det var tidligere, lyder det.

»Vejbumpene har taget toppen af det, men det er klart, at der mellem bumpene er en afstand, hvor der kan accelereres. Det er ikke mit indtryk, at det er en høj hastighed, der generer nu, men acceleration, der larmer, og som forstærkes af arkitekturen.«

En arbejdsgruppe er nedsat, hvor politi og kommune skal vurdere, hvilke tiltag der skal iværksættes for at mindske uroen på Aarhus Ø.