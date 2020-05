Cai Henriksen og Else Nielsen var et kendt og elsket par i den vestjyske turistby Blåvand. I mere end 30 år drev parret Restaurant Perlen, der som den eneste restaurant i området holdt åbent hele året.

Restauranten var især kendt for sin smørrebrødsbuffet, og folk kom kørende langvejsfra, når fadene med højtbelagt blev stillet frem hver søndag.

I lokalområdet var restauranten samlingspunkt, når der skulle holdes bryllup, barnedåb eller generalforsamling i grundejerforeningen. Alle kendte Cai Henriksen og Else Nielsen.

Men natten til den 28. maj skete der noget grusomt, som har rystet indbyggerne i Blåvand. Cai Henriksen og Else Nielsen blev fundet døde i deres hus på Bytoften 4.

To personer er fundet døde i en villa i Blåvand efter brand. Sagen efterforskes som et mistænkeligt forhold, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag. Foto: John Randeris Vis mere To personer er fundet døde i en villa i Blåvand efter brand. Sagen efterforskes som et mistænkeligt forhold, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag. Foto: John Randeris

61-årige Cai Henriksen lå i husets swimmingpool. Han havde 47 læsioner på kroppen, heriblandt et kraftigt slag i hovedet foretaget med en stump genstand.

Hans 85-årige samlever, Else Nielsen, blev fundet et andet sted i huset, død af kulilteforgiftning som følge af en påsat brand. Hun lå sammen med parrets hund, der også var død af kulilteforgiftning.

En 19-årig tysker blev dagen efter anholdt. På hans mobiltelefon lå der videooptagelser af Cai Henriksens lig og af branden, der havde raseret ejendommen.

19. maj i år blev der afsagt dom i sagen. Tyskeren fik ni års fængsel for brandstiftelse og for vold med døden til følge. Og den dom har de svært ved at acceptere i Blåvand.

B.T. har talt med flere kilder, der kendte Cai Henriksen og Else Nielsen indgående, og de er rystede over dommen.

»Det er ikke retfærdigt, at man kan slå to mennesker og en hund ihjel og så få så mild en dom,« siger en anden næringsdrivende i byen, der ikke ønsker at stå frem med navn.

Hun kendte parret godt, og hun mener, at de ting, gerningsmanden har fortalt om Cai Henriksen, slet ikke stemmer overens med den person, han var.

»Det billeder, der er tegnet af Cai, er helt forkert. Han var det rareste og mest hjælpsomme menneske, der kunne gå på to ben,« siger hun.

I retten har den unge tysker forklaret, at han mødte Cai Henriksen på Lises Pub i Blåvand, og at de aftalte at tage hjem til Cai Henriksen.

At de to forlod pubben sammen, har flere vidner bakket op i retten, men hvad der skete i huset på Bytoften, er der ingen vidner, der har set.

Tyskeren har erklæret sig uskyldig. Han har forklaret, at han blev udsat for en drugrape, og at han vågnede op nøgen og bagbundet, hvorefter han fandt Cai Henriksen død.

Gerningsmandens forklaring blev overvældende for en af Cai Henriksens gamle veninder, og for hende gjorde det ondt at høre Cai Henriksen blive udstillet på den måde.

»Jeg synes, at hvor Cai er offeret, så bliver han gjort til voldtægtsmand. Det gør ondt at høre. Vi, der kender ham, ved, at sådan var han ikke,« siger hun.

Cai Henriksen var kendt i lokalsamfundet som et menneske, der hjalp andre og gik op i, at andre skulle have det godt.

»Han var det mest favnende, rummende menneske. Han var altid glad og hilste på alle. Når folk kom ind i restauranten, satte han sig ned og snakkede med dem, hvis han havde tid,« siger veninden.

Retten fandt ikke den i dag 20-åriges forklaring troværdig, men han blev heller ikke fundet skyldig i drab.

Cai Henriksen og Else Nielsens hus var kraftigt beskadiget efter branden, der kostede Else Nielsen og parrets hund livet. Vis mere Cai Henriksen og Else Nielsens hus var kraftigt beskadiget efter branden, der kostede Else Nielsen og parrets hund livet.

»Vi mener ikke, at du har ønsket at dræbe, eller at du har begået vold af en karakter, så du vidste, han ville dø,« sagde retsformand Gitte Nymand Nielsen i sin begrundelse for dommen.

Tyskeren blev alene dømt for ildspåsættelse​ og vold med døden til følge. Dommen lød som sagt på ni års fængsel.

Den dom er for flere indbyggere i Blåvand for mild.

»Det er svært at acceptere, at Else skulle dø på den måde, og at han ikke får nogen straf for at tage Elses liv. Det er, som om Elses liv ikke har talt for noget som helst,« siger parrets veninde.

Dommen var et nederlag for anklagemyndigheden, der havde krævet tyskeren idømt mellem 14 og 16 års fængsel.

Tirsdag valgte Statsadvokaten at anke sagen til landsretten.

»Der er efter vores opfattelse grundlag for at få landsrettens vurdering af, om den tiltalte skal dømmes for drab og ikke alene for vold med døden til følge,« siger Emil Stensbygård, der er senioranklager hos Statsadvokaten i Viborg.

Anklagemyndigheden ønsker også at få landsrettens vurdering af, om tyskeren kan dømmes efter straffelovens §180, der giver op til livstid til den, der udsætter andres liv for fare ved ulovlig ildspåsættelse​.