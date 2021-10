En nordjysk mand blev taget på fersk gerning, da han søndag aften begik indbrud i en Fakta-butik.

Omkring klokken 22.45 opdagede en forbipasserende borger nemlig, at en mand iført sort tøj var i gang med at forsyne sig i Faktas sortiment.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Borgeren alarmerede politiet, men ved politiets ankomst var der ikke nogen at se i butikken. Dog kunne man konstatere, at et indbrud var blevet begået, og at en rude var knust.

Patruljen blev i området omkring butikken og havde allerede mistænkt en person, som 'politiet kender', lyder det fra vagtchef Poul Fastergaard.

Politiet aflagde ham således et besøg, hvor man kunne konstatere, han havde en række tyvegods på sig.

Blandt andet en del cigaretter, som manglede fra butikken. Derudover stemte hans påklædning også overens med det, politiet har noteret sig fra overvågningsbillederne.

Politiet mistænker således manden, hvis alder er 38 år, for at have begået indbruddet. Han er nu anholdt.

Nordjyllands Politi sigter efter at få manden fremstillet i grundlovsforhør i løbet af mandagen.