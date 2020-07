En ansat i supermarked i Aalborg blev stukket to gange med kniv, da han tilbageholdt en butikstyv.

Et butikstyveri i Aalborg udviklede sig onsdag eftermiddag til et blodigt røveri, da en ansat blev stukket to gange med en kniv.

Dramaet tog sin begyndelse, da personalet i Rema 1000 på Blegkilde Allé genkendte en kunde. Han var tidligere afsløret i at stjæle varer i forretningen.

En af de ansatte fulgte efter ham ud af supermarkedet og tog fat i ham for at holde ham tilbage.

- Mens den ansatte er ved at ringe til politiet, bliver han stukket to gange med kniv, hvorefter gerningsmanden stikker af, fortæller politiets vagtchef Per Jørgensen.

Den ansatte blev bragt på sygehuset.

- Jeg kan ikke sige noget om hans tilstand, men umiddelbart er han ikke i livsfare, siger vagtchefen.

Det tog ikke politiet lang tid at finde frem til den formodede gerningsmand.

- Han blev anholdt i sin lejlighed, hvor vi også fandt kniven, og han er nu sigtet for røveri, siger Per Jørgensen.

/ritzau/