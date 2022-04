Mandag var en mandlig butikstyv ikke så snu, som han måske troede.

I hvert fald blev han opdaget i sin gerning og tilbageholdt af en vagt fra G4S, mens man ventede på, at politiet ville ankomme.

Men tilbageholdelsen gjorde butikstyven så vred, at han valgte at skubbe vagten i brystet.

Det fortæller Jakob Hansen, der er politikommissær ved Fyns Politi, til B.T.

»Det var ikke sådan, at der var nogen, som kom til skade i forbindelse med episoden. Men butikstyven blev meget aggressiv over at blive holdt tilbage,« fortæller politikommissæren.

Da politiet ankom til Cover City, valgte de derfor at anholde manden for at få fastslået hans identitet.

Han er efter butikstyveriet blevet sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste.