Østjyllands Politi beder danskerne om hjælp med at identificere gerningsmanden bag et butikstyveri mod Kvickly i Åbyhøj ved Aarhus, der udviklede sig til et røveri.

Mandag formiddag ved 11.30-tiden forsøgte den efterlyste at stikke af fra supermarkedet med barberblade og brødknive. Gerningsmanden blev opdaget af personalet, der fik indhentet ham. Men det fik ham til at true både personalet og en forbipasserende med en af de brødknive, han havde stjålet i supermarkedet, skriver Stiften.dk.

Herefter undslap gerningsmanden, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Gerningsmanden blev optaget på supermarkedets overvågningskameraer, og nu offentliggør politiet et billede derfra i håb om, at nogen kan genkende ham.

Har du oplysninger om gerningsmanden, skal du kontakte politiet på telefon 114.