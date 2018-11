Butiksejere er dybt frustrerede over, at politiet ikke rykker ud ved anmeldelser af tyverier. End ikke når de ansatte har fanget gerningsmanden.

Nu forklarer Fyns Politi, hvorfor butiksejerne ofte må lade tyven gå efter at have taget ham eller hende på fersk gerning og kontaktet ordensmagten.

»Hvis det er et ukompliceret forhold, hvor butikstyven er stille og rolig, erkender forholdet og opgiver navn og adresse, så kan han forvente, at vi tager imod anmeldelsen. Det er den aftale, vi har. Man laver en skriftlig anmeldelse, sender den ind til politiet, og så opretter vi en sag på det,« fortæller politiinspektør Morten Bujakewitz til TV 2 Fyn.

Hvis tyven derimod nægter at oplyse sin identitet eller opfører sig voldeligt, kan butiksejeren derimod forvente, at der dukker uniformerede betjente op i forretningen.

Det samme gør sig gældende, hvis der er tale om flere tyve, som arbejder sammen.

På det seneste har flere butiksejere kritiseret politiet for intet at gøre ved tyverierne, selvom problemet ifølge butiksejerne er massivt - og endda voksende.

En af dem er købmand Brian Rosenstand, som ejer to Meny-butikker i København.

»For mig er det det samme, som hvis de brød ind og stjal fra mit private hjem. Det er min private virksomhed og mine private værdier, men jeg kan intet gøre. Jeg må bare læne mig tilbage og se, at der forsvinder 10.000 kroner her og 5.000 kroner der. Varerne vælter bare ud her. Det er hårdt,« har købmand Brian Rosenstand tidligere sagt til B.T.

Brian Rosenstand har to MENY-butikker i Valby-området, der er hårdt ramt af butikstyverier. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Brian Rosenstand har to MENY-butikker i Valby-området, der er hårdt ramt af butikstyverier. Foto: Thomas Lekfeldt

Til sidst valgte Meny-købmanden at lægge flere overvågningsvideoer op af tyverierne, selvom det er i strid med loven.

Også kosmestikforretningen Beautycos i Odense oplever butikstyverier dagligt.

Ejer Henrik Asmussen har haft fornemmelsen af, at politiet slet ikke efterforsker tyverierne, fordi han ikke hørte noget efter at have anmeldt dem.

I en periode opgav han helt at anmelde butikstyverierne.

»Da vi startede for ti år siden, troede jeg, at politiet kom og hjalp, når man ringede til dem. Enten når man havde tilbageholdt en tyv, eller man havde set det på kameraet bagefter, men jeg tog helt fejl. Det skete aldrig. Efter en periode stoppede vi med at anmelde tyverierne. Det var spild af vores tid og ressourcer, så vi stoppede igen i en årrække med at anmelde,« siger Henrik Asmussen til TV 2 Fyn.

Politiinspektør Morten Bujakewitz beklager overfor mediet, at Beauticos ikke har fået tilbagemeldinger på anmeldelserne, men oplyser, at kosmetikforretningens otte anmeldelser af tyverier siden 2014 har ført til syv sigtelser.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har netop præsenteret et nyt regeringsudspil, som skal gøre det sværere for organiserede kriminelle at begå tyverier mod danske butikker.

For at komme de organiserede butikstyverier til livs vil regeringen blandt andet oprette særlige zoner - eller hotspots - hvor der vil være øget patruljering. Disse zoner skal dække områder, hvor butikstyve har været særligt aktive.