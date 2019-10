Først nægter han sig skyldig, så tilstår han, dernæst trækker han tilståelsen tilbage. Sådan lyder det fra en 20-årig ejer af slikbutikken 'Thy Slik' i Thisted.

De skiftende forklaringer er en del af en retssag, der for tiden kører ved Retten i Holstebro.

En 20-årig udenlandsk mand fra Thisted er tiltalt for at sætte ild til sin egen slikbutik ved hjælp af brandbare væsker og derved at have udsat andre menneskers liv for overhængende fare.

Foruden at være tiltalt for branden, der hærgede slikbutikken ‘Thy Slik’ i starten af maj måned, er den 20-årige også tiltalt for med vilje at have påført omfattende ødelæggelser på andres ejendom, skriver TV Midtvest.

Slikbutikken 'Thy Slik' i Thisted efter branden i starten af maj måned.

Udbedringen af skaderne vurderes til at løbe op i mindst 6.056.000 kroner.

Kendes den 20-årige skyldig i tiltalerne, risikerer han op til fire års fængsel, et erstatningskrav på op til mere end seks millioner kroner samt udvisning af Danmark.

Da den tiltalte kort efter branden i maj blev anholdt, nægtede han sig skyldig i anklagerne. Efterfølgende tilstod han overfor politiet, at han selv hældte benzin udover gulvet og slikket i butikken.

Men da retssagen mandag blev indledt i Retten ved Holstebro, trak den 20-årige tilståelsen tilbage, og fastholdt, at han var uskyldig.

Ifølge den tiltalte skyldtes de skiftende forklaringer, at han sagde det, som han troede politiet gerne ville høre.

Anklageren i sagen, Jeanie Dam Andersen, fortalte mandag til TV Midtvest, at hun mente, at hun stod med en stærk sag.

Den 20-åriges forsvarer, Kaare Kristensen, mente derimod, at sagen bygger på indicier, hvorfor han gav udtryk for, at hans opgave i retssagen bliver at så tvivl om indicierne, således at den 20-årige vil blive frifundet, fortalte han til mediet.

Der forventes at blive afsagt dom i sagen 22. oktober.