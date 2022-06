Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rødovre Centrum er evakueret.

Det er det i forbindelse med en mindre brand i en af butikscentres butikker.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab til B.T.

»Der er tale om en mindre brand i en butik og det har givet en del røg i centeret,« forklarer Michael Jonsen, der er vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab.

»Vi er nu i gang med et større udluftningsarbejde i selve centeret. Det kan godt komme til at tage lang tid,« lyder det yderligere.

Vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi oplyser, at der var tale om ild i et kasseapperat.

»Centeret har nogle gode interne procedurer, så alle er blevet evakueret hurtigt.«

Operationschefen oplyser dog, at branden er slukket for længst, men det er på grund af de store lokaler, at udluftningen tager lang tid.

Den del af centeret, hvor butikken ligger blev hurtigt evakueret. Herefter blev resten evakueret.

Artiklen opdateres …