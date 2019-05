Det har både være dyrt, skabt utryghed og larmet voldsomt, når der er blevet afholdt biltræf på City2’s parkeringsplads. Det har butikscentret nu sat en stopper for med store betonklodser.

»Vi har fået klager fra vores naboer på grund af larm, og det skræmmer vores kunder, der skal i biografen om aftenen. Derfor har vi valgt at lukke med betonklodser, så parkeringspladsen ikke længere er attraktiv,« siger Thomas Lüscher, centerdirektør hos City2 til TV2 Lorry.

Det er biltræffet Striben, der har valgt at bruge parkeringspladsen, også selvom de ikke har fået lov af butikscentret.

Striben er en tilbagevendende serie af arrangementer i løbet af weekenddagene i sommerperioden, hvor bilinteresserede mødes. Og selvom Striben selv proklamerer, at de holder sig inden for lovens rammer, så udløser Stribens arrangementer ofte ulovligt gaderæs.

For at løse problemet har City2 opsat betonklodser ved indkørslerne, så biltræffet ikke kan komme ind på parkeringspladsen. Det har nemlig ikke været muligt at komme i kontakt med Striben med henblik på at løse problemet.

Betonklodserne har betydet, at arrangørerne af biltræffet nu har aflyst et kommende arrangement.

Thomas Lüscher fortæller til tv-stationen, at City2 brugte mellem 25.000-30.000 kr. på at rydde op efterbiltræffet, sidst det blev afholdt med omkring 2500 biler.

Lukningen af parkeringspladsen er sket i samarbejde med politiet. Betonklodserne er en midlertidig løsning ved Citys' parkeringsplads, for det er nemlig planen, at den skal lægges ned inden for et halvt år.