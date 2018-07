Det gik galt, da en butiksansat forsøgte at stoppe en mand fra at slippe afsted med tyvekoster på Bornholm.

København. Et heltemodigt forsøg på at stoppe en butikstyv gik onsdag aften galt på Bornholm.

Bornholms Politi modtog klokken 21.44 en anmeldelse om et røveri i Superbrugsen i Allinge.

En 51-årig mand havde stjålet et par flasker spiritus fra supermarkedet, og en mandlig ansat i forretningen forsøgte at løbe efter for at stoppe ham.

- Gerningsmanden forsøger at flygte i bil. Og det forsøger den ansatte at forhindre, siger Thomas Kluczewicz, som er bagvagt i Bornholms Politi.

- Det ender med, at den ansatte kommer til at sidde fast i siden af bilen. Og fordi gerningsmanden gasser op, bliver den ansatte slæbt afsted efter bilen, fortæller han.

Den butiksansatte blev derefter slæbt "mindst 150 meter" hen ad vejen, inden han igen slap fri.

Det er uklart, hvordan den ansatte kom til at sidde fast i bilen. Enten har han selv taget fat og klamret sig til bilen, da den er gasset op - eller også har han siddet fast på en eller anden måde, oplyser politiet.

Da den ansatte omsider kom fri af bilen, slap den 51-årige væk med sine tyvekoster.

- Den ansatte er selvfølgelig meget chokeret, men han er umiddelbart sluppet uden større skader, fortæller Thomas Kluczewicz.

- Efter omstændighederne har han det godt nok, men vi har talt med hans arbejdsgiver, og han bliver tilbudt psykologhjælp efter hændelsen.

Klokken 21.44 lykkedes det politiet at lokalisere gerningsmanden på en adresse.

- Her fandt vi også en anden person, en 35-årig kvinde, fortæller bagvagten.

Begge personer er blevet anholdt, da der er mulighed for, at kvinden har været involveret eller har tilskyndet til røveriet. Det skal efterforskningen nu klargøre.

De to er nu sigtet for røveri. Den 51-årige mand vil torsdag blive sigtet for flugt fra færdselsuheld og for at bringe andres liv i fare.

Politiet undersøger, om der findes grund til også at rejse sigtelser for andre forhold.

/ritzau/