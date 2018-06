Butiksejere på Lyngby Hovedgade er bekymrede for en potentiel tilbagevenden af kriminalitet og bandeaktivitet.

'Bandefolket sættes ind - vi lukker. Hjælp! Man genplacerer en bombe under vores økonomi samt vores sikkerhed.'

Sådan lyder budskabet på to stykker gult papir, der i øjeblikket hænger i vinduet hos butikken Top Snop i den nordlige ende af Lyngby Hovedgade. Efter der i måneder ellers har været ro i området, fortæller flere butiksejere til B.T., at man oplever en øget aktivitet af åbenlyst hashsalg og aktivitet fra det, som de mener er unge med banderelationer.

»Man kan tydeligt se, at der bliver solgt hash, og vi kan høre, hvordan de står og taler om narkogæld,« fortæller ejeren af Top Snob, Mette Kjøller Boesen, der forklarer, at hun tidligere er blevet truet på livet af maskeklædte unge mennesker iført skudsikre veste, der har opholdt sig ved hendes butik og tilsyneladende havde relationer til bande- og rockermiljøet.

Lyngby Hovedg idag. Butik lukket pga af bandekriminalitet. Du stod her i valgkamp og lovede tryghed @SorenPape Var det også symbolpolitik. DK bor uden for Christiania!!! @pomaEB @DGO_dk #dkpol #kompol pic.twitter.com/fzbxt3QQq7 — Simon Pihl Sørensen (@Simonpihl) 13. juni 2018

»Nu har jeg opsagt lejemålet, fordi det har taget så hårdt på både mig og min familie, mens deres tilstedeværelse desuden har halveret min omsætning de seneste to år« siger hun og tilføjer, at de butiksdrivende i en periode var nødsaget til at hyre et privat vagtværn, fordi de var bange for at forlade deres butikker om aftenen.

B.T. har været i kontakt med flere andre butiksejere i området, der bekræfter Mette Kjøller Boesens historie. En af dem er ejeren af Butik Ottos, Tine Holse.

Fakta Tip os Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

»Vi troede faktisk, at sagen var afsluttet, men jeg oplever stadig, at der står folk med rygmærker og unge mennesker, der spærrer parkeringspladsen foran min butik, og det har betydet, at jeg mister omsætning, og mine kunderne fortæller mig, at de ikke tør at komme hen i butikken, når de står foran butikken,« siger hun og tilføjer, at man stadig slikker sårene efter sidste år, hvor de unge ligeledes skabte utryghed i området.

Politi: Vi har fokus på området

De butiksdrivende, som B.T. har været i kontakt med, fortæller videre, at man har forsøgt at råbe både politi og politikere op, og hos Nordsjællands Politi bekræfter man da også, at der i øjeblikket er fokus på området, og at man vil holde sig opdateret på situationen.

»Men vi har i øjeblikket ikke nogen indikationer på, at der skulle være sket nogen ændringer i normalbilledet i det område, og vi er afventende i forhold til, hvad der måtte ske. Derfor er vi også i gang med et initiativ, hvor vi vil samle de forskellige interesserede for at høre, hvad der sker,« lyder det fra fungerende politiinspektør hos Nordsjællands Politi, Carsten Spliid.

Det samme gør sig gældende hos Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor man ligeledes er bevidste om, at der tidligere har været et problem i området, fortæller presseansvarlig Jacob Holm Hansen.

»Derudover må vi henvise til politiet. Men hvis der er et problem dernede, så er vi også opmærksomme på det.

Ifølge Det Grønne Område, der i første omgang omtalte historien, vil de butiksdrivende onsdag afholde et møde og beslutte, hvordan man vil gribe sagen an herfra.