Politiet blev tilkaldt, da dagligvarebutik ville bortvise kunde på grund af frygt for smittefare.

En strid mellem en butik og en tidligere smittet med covid-19 førte tirsdag eftermiddag til, at politiet måtte rykke ud.

Forretningen ønskede at bortvise kunden med den begrundelse, at han udgjorde en sundhedsfare.

Men det var en misforståelse, lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politis vagtchef.

- Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at dæmonisere folk uden grund, det må ikke udvikle sig til en heksejagt, siger vagtchef Ole Aamann om episoden.

Politiet tjekkede personen hos sundhedsmyndighederne. Det viste sig, at han tidligere har været smittet, og at han havde isoleret sig.

Desuden kunne politiet konstatere, at han har været symptomfri i mere end 48 timer, og derfor er der ingen risiko for, at han smitter andre, oplyser vagtchefen.

- Der var nogen uenighed i butikken, fortæller Ole Aamann.

Han ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvor episoden fandt sted. Kun vil politiet sige, at det drejer sig om en dagligvarebutik.

I øvrigt er retstilstanden den, at politiet om nødvendigt kan bruge magt overfor en person, såfremt sundhedsmyndighederne har givet vedkommende et påbud, og det ikke bliver efterlevet.

/ritzau/