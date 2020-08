Smadrede ruder, glaskår og et par tunge fliser af beton.

Det var det syn, som forleden ventede 29-årige Katja Caglak og hendes familie, da deres sandwich- og salatbar i Odder pludselig var blevet smadret midt om natten.

Gerningsmanden stillede sig natten til tirsdag foran butikkens indgangsparti og gav sig til at kaste de tunge fliser gennem forretningens vinduer.

De tunge sten havde han medbragt i en pose, som blev efterladt med yderligere nogle fliser, da øjenvidner råbte ham an ved midnatstid.

»Vi har ingen som helst idé om, hvorfor vi skulle udsættes for det her. Vi har ingen fjender, så jeg tror, at det er en form for had mod vores butik,« siger Katja Caglak.

»Der er ikke bare tale om drengestreger. At dømme ud fra den måde, som stenene er blevet kastet på mod blandt andet vores delikatesse-bar, har gerningmanden helt tydeligt haft til hensigt at skade os mest muligt økonomisk,« fortsætter hun.

Hun har drevet butikken i 10 år sammen med sin mor, far og mand. Sammen har de nu udsat en dusør på 10.000 kr. for oplysninger, der kan føre til anholdelse af gerningsmanden.

Flise-angrebet blev filmet på forretningens videoovervågning, og optagelserne herfra indgår nu i politiets efterforskning af det voldsomme hærværk.

Som følge af angrebet var butikken med dansk og tyrkisk mad lukket dagen efter hærværket, men onsdag åbnede den igen - dog med et lidt begrænset udvalg af specialiteter og salater i forhold til det normale.