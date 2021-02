To politibetjente blev mødt af en lukket gitterdør, da de mandag besøgte Leone Fitness og Styling i Nyhavn i København.

Her havde indehaveren Sarchar Leone nemlig valgt at trodse regeringens coronarestriktioner og åbne sin salon.

Og det fik politiet til at rykke ud til adressen i Nyhavn, hvor de ikke umiddelbart blev taget imod med åbne arme.

Ved ankomsten havde Sarchar Leone nemlig valgt at lukke og låse gitterdøren ned til salonen, så de ikke kunne komme ind. Sarchar Leone mente nemlig ikke, hun holder rigtig åbent, da hun kun tager imod kunder enkeltvis.

»Jeg er dybt rystet,« lød det fra Sarchar Leone til B.T. umiddelbart efter, at politiet igen havde forladt stedet.

Sarchar Leone har tidligere fortalt B.T., at hun følte sig tvunget til at bryde loven og åbne sin salon.

»Jeg er grædefærdig. Jeg må jo arbejde, så min søn kan få noget at spise. Jeg har jo ikke noget valg,« forklarede hun i den forbindelse og tilføjede, at hun ikke kunne få del af hjælpepakkerne og har set sig nødsaget til at leje to værelser ud i sin lejlighed for at få det til at hænge sammen.

»Jeg elsker mit arbejde, men i dag har jeg angst og bliver udskældt og peget fingre ad. Det er svært at skulle gå på arbejde og samtidig føle sig kriminel for at udføre det, selvom jeg ikke har noget valg. Folk peger fingre og siger, det er min skyld, hvis ældre mennesker dør,« lød det videre fra alenemoren.

Før corona arbejdede den 43-årige salonejer nemlig kun 20 til 30 timer om ugen for at kunne bruge så meget tid med sin femårige søn som muligt, og det betyder ifølge Sarchar Leone, at hun ikke har tjent nok det foregående år til at blive kompenseret.

»Jeg har tabt rigtig mange penge på det her (corona, red.). Hvis jeg ikke arbejder, vil jeg miste alt, jeg har. Bogstavelig talt. Jeg føler mig magtesløs.«

B.T. arbejder på at få en kommentar fra politiet.