To busser er fredag eftermiddag kørt sammen på Køge Bugt Motorvejen omkring Solrød Syd. Vejen er spærret i sydgående retning.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til BT.



»Klokken 14.01 fik vi anmeldelsen om, at to busser er stødt sammen med mistanke om, at flere kan være fastklemte,« siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.



Kommunikationsmedarbejderen fortæller, at sammenkørslen er sket tæt på motorvejsafkørsel 31, Solrød Syd i sydgående retning, som derfor er spærret lige nu.



»For ti minutter siden lukkede vi motorvejen, fordi en lægehelikopter er på vej derned og skal lande. Ambulance er derude, og det lokale redningsberedskab er på stedet for at hjælpe med at frigøre de eventuelt tilskadekomne i busserne,« siger Martin Bjerregaard.

To busser er stødt sammen på Køge Bugt Motorvejen. Foto: Mathias Øgendahl To busser er stødt sammen på Køge Bugt Motorvejen. Foto: Mathias Øgendahl

Afspærringen betyder ifølge kommunikationsmedarbejderen, at der er massiv kø på motorvejen i sydgående retning næsten hele vejen ned til Greve Syd. Derfor oplyser han, at det umiddelbart ser ud til, at sidste chance for at dreje af og finde en alternativ rute er ved afkørslen til Greve Syd.

Politiet kan endnu ikke fortælle mere om årsagen til, at busserne er stødt sammen, eller om der er nogen tilskadekommende.

Opdateres...