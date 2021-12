Tirsdag klokken 15.01 blev en buskontrollør truet, da han ville kontrollere en billet.

Det skete i buslinjen 1A ved stoppestedet tæt på Skovhøj/Vangsbovej i Hasselager udenfor Aarhus.

Kontrolløren holdt øje med tre passagerer, der stod af bussen, og var særligt opmærksom på en, der stod af ved bagdøren.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.



Kontrolløren råbte til ham, at han skulle vise billet, men manden stoppede ikke.

Kontrolløren gik derfor hen og satte en hånd på hans skulder, hvilket fik manden til at komme med verbale trusler, hvorefter han skubbede til kontrolløren med den ene hånd, mens han med den anden hånd trak en kniv frem fra sin jakkelomme.



Det fik kontrolløren til at træde tilbage og ringe efter politiet. I mellemtiden stak manden af fra stedet mod blokken »Skovhøj«.

Der blev hurtigt sendt to patruljer, herunder en hundepatrulje, for at lede efter manden, men det lykkedes ikke at finde frem til ham.



Manden beskrives som:

Arabisk af udseende

20-25 år gammel

170-175 cm høj

Almindelig af kropsbygning

Talte dansk

Var iført en sort hue, sort stof for munden (balaclava) og en sort jakke

Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner til episoden. Politiet kan kontaktes på telefon 114.