En 38-årig mand er sigtet for at have tildelt en buschauffør i København knytnæveslag.

København. En buschauffør i København blev søndag morgen overfaldet, da han bad to passagerer om at dæmpe sig i bussen.

Det bekræfter central efterforskningsleder Kenneth Jensen fra Københavns Politi.

Den ene af mændene blev ophidset og valgte herefter at tildele chaufføren slag i ansigtet.

- Der sker det, at to personer stiger på bussen på Københavns Hovedbanegård i retning mod Amager. De er lidt højrøstede, og på et tidspunkt siger chaufføren over højttaleranlægget, at de skal dæmpe sig.

- Det får så den ene mand til at gå op til chaufføren og tildele ham knytnæveslag i ansigtet, fortæller Kenneth Jensen.

Bussen blev herefter stoppet, og politiet kom til kort tid efter. En 38-årig mand blev anholdt. Han er sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste.

Episoden skete omkring klokken syv søndag morgen ud for Amager Boulevard 70.

Det vides ikke, hvordan den 38-årige mand forholder sig til sigtelsen, da han ikke har ønsket at udtale sig til Københavns Politi.

Politiet fandt ikke grundlag for at fremstille manden i et grundlovsforhør, og han er derfor blevet løsladt igen.

En canadisk journalist ved navn André Picard fra avisen The Globe and Mail skrev søndag eftermiddag om episoden på sin Twitter-profil. Han beskrev blandt andet, hvordan manden stak buschaufføren med kniv.

Han korrigerede dog hurtigt sig selv og understregede, at der ikke var tale om et overfald med kniv.

Hos Movia oplyser kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, at buschaufføren trods omstændighederne er ved godt mod.

- Det er jo forfærdeligt og uacceptabelt, når sådan noget sker. Nu skal han bare komme sig, siger hun.

/ritzau/