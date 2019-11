En passager bad natten til torsdag buschaufføren om at ringe efter en taxi, da bussen var nået til endestationen på Rødlundvej i Aarhus-forstaden Harlev.

Chaufføren afviste og spurgte, om ikke passageren selv havde en telefon. Det fik pludselig situationen til at eskalere voldsomt.

Under samtalen havde chaufføren bedt den mandlige passager om at forlade bussen. Efterfølgende forlod chaufføren sit føresæde og bad igen passageren om at gå ud af bussen.

Det fik passageren til at slå ud efter chaufføren - og det var blot begyndelsen på det, der udviklede sig til at blive et voldeligt overfald.

Ifølge sin forklaring til Østjyllands Politi blev chaufføren ramt på kinden og læben, og efterfølgende skubbede passageren ham ud af bussen.

Chaufføren landede på jorden, hvorefter passageren forsøgte at sætte sig ovenpå ham.

Det lykkedes dog chaufføren at skubbe ham væk og søge tilflugt i bussen, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Han nåede at lukke døren, før passageren kunne nå at komme ind. Passageren forsøgte at åbne døren og råbte til chaufføren, at han skulle åbne.

I stedet kontaktede chaufføren driftscenteret, der bad ham køre fra stedet og kontakte politiet.

Kort efter kunne Østjylllands Politi anholde passageren på baggrund af det signalement, chaufføren havde givet.

Den 33-årige mand blev sigtet for vold og narkobesiddelse, idet der under visitationen af ham blev fundet en joint i mandens ene bukselomme.

Overfaldet på buschaufføren skete natten til torsdag klokken 00:35.