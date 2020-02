En buschauffør fra Esbjerg erindrer ikke, at han i sommer påkørte henholdsvis en personbil, en varebil og derefter endnu en personbil.

En af de påkørte biler blev meldt totalskadet.

Ved den sidste påkørsel, som beskadigede bussens front, bemærkede han dog, at noget var galt. Han holdt ind til siden, fordi han opdagede, at han var kørt ind i nogen. Politiet ankom hurtigt til stedet, skriver jv.dk.

Den 60-årige mand husker, at to politibetjente kom ind i bussen, som ikke havde nogen passagerer med sig.

Det viste sig, at manden havde en promille på 2,68.

I bussen fandt politiet en Rema 1000 pose med tre flasker hvidvin á en liter ved førersædet.

Først efterfølgende er det gået op for manden, at han kunne have skadet andre end sig selv:

»Jeg er dybt rystet, for det er fuldstændig vanvittigt. Jeg havde næsten håbet, at der var passagerer med, så de kunne have stoppet mig,« fortalte manden i retten i Esbjerg onsdag.

Fordi dommeren var overbevist om, at den tiltalte var på rette kurs, undgår den 60-årige en fængselsstraf på 20 dage, som ellers er normalt i sager om spritkørsel med en promille over 2,00.

I stedet får han en betinget dom, hvor første betingelse er et års prøvetid, hvor den 60-årige ikke må lave noget lignende.

Anden betingelse er et års struktureret alkoholbehandling, og tredje betingelse er et års tilsyn af Kriminalforsorgen.

Udover den betingede dom får den 60-årige mand konfiskeret sin bil, bøder for i alt 15.000 kroner samt en regning for sagsomkostningerne. Han er også frakendt førerretten indtil 30. juli 2022.